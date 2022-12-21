Жилой комплекс появится в Савеловском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ

Жилой комплекс в стиле гибридной архитектуры построят в Савеловском районе Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ЖК площадью 108 тысяч квадратных метров появится в Старом Петровско-Разумовском проезде. Его возведут между станциями метро "Динамо", "Петровский Парк" и "Дмитровская". На территории комплекса появится образовательная инфраструктура.

"Что касается предложенного архитектурного решения, то визуальный облик нижнего пояса будущего квартала отсылает к пешеходным променадам старинных городов, а средний и верхний выполнены в стиле эклектики", – отметил Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов указал на разнообразную столичную архитектуру. По его словам, в ЖК "Петровский парк II" каждая секция будет представлять из себя самостоятельный проект со своим подходом к фасадным решениям.

"Динамичный силуэт создает эффект мультиквартала, в зависимости от того, с какой стороны смотреть на комплекс. Основной принцип, примененный архитекторами, – чередование форм и объемов. Благодаря этому удалось совместить приемы периметральной застройки и добавить высотные доминанты", – сказал Кузнецов.

Автор проекта, партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков поведал, что жилой комплекс будет состоять из восьми секций от шести до 25 этажей. По его словам, в проекте используют витражные окна, асимметричные формы и многообразие отделочных материалов и цветовых решений.

Гендиректор компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова рассказала, что на первых этажах разместят кафе, магазины и мультифункциональную сервисную инфраструктуру. Кроме того, в комплексе будет открыт детсад на 60 мест общей площадью 810 квадратных метров, подземный паркинг на 330 машино-мест и наземная гостевая стоянка.

Тихонова уточнила, что в ЖК обустроят квартиры с витражным остеклением, угловыми окнами и потолками высотой 3,7 метра.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 6,2 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, в Москве перевыполнили план по вводу недвижимости. При этом большинство новостроек построили на внебюджетные средства.



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