С начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 6 млн кв м жилья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 6,2 миллиона квадратных метров жилья, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Как и в прошлом году, нам удалось перевыполнить план по вводу недвижимости и жилья. Так, с начала года мы ввели почти 12 миллионов "квадратов" недвижимости, половина из которых приходится на жилье", – сказал он.

Бочкарев отметил, что большая часть новостроек была возведена на внебюджетные средства. Так, в 2022 году более 5,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости было построено инвесторами.

По словам главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова, с января в Москве на кадастровый учет было поставлено 309 многоквартирных домов, что превышает прошлогодний показатель на 8,8%.

"С начала года в столичном регионе в реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете более 300 новостроек общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров, в том числе 5,2 миллиона квадратных метров жилой площади", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве выросли продажи новостроек. В прошлом месяце зафиксировали 6 тысяч договоров долевого участия, а месяцем ранее – 4,6 тысячи. С начала текущего года в Москве заключили на 14% меньше сделок, чем за тот же период годом ранее.

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