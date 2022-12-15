Путин назвал впечатляющими показатели жилищного строительства в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Текущие показатели жилищного строительства в России впечатляют, 2022 год обещает стать рекордным и наиболее успешным для отрасли, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, президент отметил, что правительство поддержало программы льготной и семейной ипотеки, в рамках которых были выданы кредиты на 1,7 триллиона рублей. По словам Путина, это позволило улучшить жилищные условия для сотен тысяч российских семей.

"Стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики: плюс 5,8% за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства, окончательные цифры мы еще чуть попозже подведем", – сказал он.

Путин назвал впечатляющими статистические данные, представленные вице-премьером Маратом Хуснуллиным, однако президент призвал дождаться окончательных итогов года.

Ранее Путин заявил, что жителей РФ необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб. По словам главы государства, расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика.

Президент уточнил, что к настоящему времени в эксплуатацию ввели более 87 миллионов квадратных метров.

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