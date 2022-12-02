В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Госдуму до конца текущего года планируют внести законопроект, который ужесточает требования к расселению аварийного жилья, рассказал первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, планируется запретить расселять аварийные дома неодновременно. Также предлагается установить четкие сроки для расселения такого жилья.

В материале говорится, что власти регионов могут обязать увеличить стоимость закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя.

Кошелев отметил, что существует практика, когда власти в субъектах устанавливают стоимость на 15–20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем, чтобы сэкономить. Застройщики в таких случаях отказываются продавать жилье по заниженной цене.

Он выразил мнение, что за нарушение новых правил нужно ввести наказание вплоть до уголовной ответственности.

Ранее председатель думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что некоторые губернаторы не рассказывают о ветхих постройках из-за того, что людей просто некуда переселить. По ее словам, после старта социальных программ ситуация с сокрытием начала меняться.

Мнение о том, что жителей РФ необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб, ранее выразил Владимир Путин. По словам главы государства, расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика.

Он уточнил, что к настоящему времени в эксплуатацию ввели более 87 миллионов квадратных метров.



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