В ГД сообщили о случаях сокрытия властями регионов данных об аварийных домах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Некоторые губернаторы не рассказывают о ветхих постройках из-за того, что людей просто некуда переселить. Таким мнением поделилась председатель думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

"<...> скрывалось количество аварийных жилых домов, масштабы бедствия скрывались. Жилищный кодекс предписывал, если дом или жилое помещение признается аварийным, то наступает право на внеочередное переселение, немедленное", – поделилась Хованская в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, после старта социальных программ ситуация с сокрытием начала меняться. Раньше некоторые местные власти действительно не отчитывались по поводу ветхого жилья из-за отсутствия нового, куда можно переселить людей, утверждает депутат.

Однако, подчеркнула Хованская, каждый год в российских городах появляется все больше аварийных домов, отчего в скором времени решить проблему с переселением не получится. Но есть некоторые регионы, которые справились с этой задачей.

Мнение о том, что жителей РФ необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб, ранее выразил Владимир Путин. По словам главы государства, расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика. Он считает, что к настоящему времени в эксплуатацию ввели более 87 миллионов квадратных метров.



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