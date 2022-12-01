15:03Регионы
В ГД сообщили о случаях сокрытия властями регионов данных об аварийных домах
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Некоторые губернаторы не рассказывают о ветхих постройках из-за того, что людей просто некуда переселить. Таким мнением поделилась председатель думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.
"<...> скрывалось количество аварийных жилых домов, масштабы бедствия скрывались. Жилищный кодекс предписывал, если дом или жилое помещение признается аварийным, то наступает право на внеочередное переселение, немедленное", – поделилась Хованская в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По ее словам, после старта социальных программ ситуация с сокрытием начала меняться. Раньше некоторые местные власти действительно не отчитывались по поводу ветхого жилья из-за отсутствия нового, куда можно переселить людей, утверждает депутат.
Однако, подчеркнула Хованская, каждый год в российских городах появляется все больше аварийных домов, отчего в скором времени решить проблему с переселением не получится. Но есть некоторые регионы, которые справились с этой задачей.
Мнение о том, что жителей РФ необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб, ранее выразил Владимир Путин. По словам главы государства, расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика. Он считает, что к настоящему времени в эксплуатацию ввели более 87 миллионов квадратных метров.
В Омске рухнула стена аварийной пятиэтажки
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!