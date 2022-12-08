Правительство РФ продлило программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена до конца 2030 года. Об этом он сообщил на очередном заседании кабмина.

"Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что правительство расширило программу дальневосточной ипотеки на врачей и учителей. Уточнялось, что теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

Сообщалось, что возраст и семейное положение новых участников не будут учитываться. До этого льготные займы могли брать только молодые семьи, участники программы "Дальневосточный гектар", а также программ повышения трудовой мобильности.



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