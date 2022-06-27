Правительство расширило дальневосточную ипотеку на врачей и учителей

11:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ приняло решение о расширении дальневосточной ипотеки на работников сфер здравоохранения и образования. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возраст и семейное положение новых участников программы учитываться не будут. До этого льготные кредиты могли брать только молодые семьи, участники программы "Дальневосточный гектар", а также программ повышения трудовой мобильности.
Кроме того, решено продлить льготную ипотеку на вторичное жилье для жителей Чукотки и Магаданской области. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, все это приблизит власти к решению поставленной Владимиром Путиным задачи по повышению качества жизни россиян на Дальнем Востоке.
В сентябре прошлого года президент России поручил правительству проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья в дальневосточных регионах страны, а также подумать над мерами повышения его качества и доступности.
Позже глава государства поручил рассмотреть распространение дальневосточной ипотеки на медиков и преподавателей, проработавших в ДФО не меньше 5 лет.
Правительство РФ расширило параметры льготных ипотечных программ
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