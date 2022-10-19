Объем льготной ипотеки вырос в 17 раз в Москве в сентябре

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Объем льготной ипотеки в сентябре 2022 года вырос в столице в 17 раз, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, льготная ипотека начала пользоваться большим спросом в Москве еще с весны этого года. Это, в свою очередь, уточнил заммэра, можно объяснить тем, что ставки начали падать, а кредитные лимиты повышаться. Кроме того, появилась возможность комбинировать льготную программу с рыночными займами.

"В сентябре объем льготного ипотечного кредитования достиг 42,7 миллиарда рублей, в 17 раз превысив показатель того же месяца 2021 года. Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России: в сентябре на столицу пришлось 26% от общей суммы льготных ипотечных займов в стране", – пояснил Ефимов.

При этом уточняется, что спрос на льготную ипотеку наблюдался в столице несколько месяцев подряд. Так, в мае объем выданных займов вырос втрое, если сравнивать с апрелем, и составил 23 миллиарда рублей, в августе же было выдано кредитов на 40 миллиардов рублей.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева сообщила, что всего за девять месяцев текущего года льготную ипотеку по сумме оформили на 16% меньше, чем за такой же период 2021 года. С июня минувшего года по май текущего, когда ставка по льготной ипотеке была выше, спрос на кредиты стал меньше, объемы выдачи также уменьшились.

"Между тем после снижения ставки по льготной программе до 7% и увеличения лимита до 12 миллионов рублей спрос на эти займы существенно возрос, а объемы кредитования продолжают расти восьмой месяц подряд. Всего в столице с начала действия программы в апреле 2020 года выдано льготных ипотечных кредитов на сумму около 697 миллиардов рублей – это 25,3% от общероссийских показателей", – уточнила Багреева.

Ранее кабмин РФ продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Отмечалось, что это позволит приобрести собственное жилье большому количеству семей.

Председатель правительства Михаил Мишустин пояснил, что в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей, а общий объем займов составит около одного триллиона рублей.



Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

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