В России продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Правительство продлило действие семейной ипотеки в РФ до июля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, действие семейной ипотеки продлевается по поручению Владимира Путина.

"Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", – сказал Мишустин.

Подобная мера позволит приобрести собственное жилье большому количеству семей. Так, в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей. Общий объем займов составит около одного триллиона рублей, уточнил Мишустин.

До этого Владимир Путин поручил продлить до 2030 года программу дальневосточной ипотеки. Об этом президент заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее в России предложили снизить ипотечную ставку на большие квартиры. С инициативой выступил "Дом.РФ". Глава госкомпании Виталий Мутко заявил, что этот вопрос в настоящий момент прорабатывается с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта "Демография".



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