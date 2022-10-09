ВТБ повысит ставки по ипотеке с 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВТБ принял решение повысить ставки по ипотеке до 10,4% годовых с 10 октября.

Ранее "Сбербанк" повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, минимальная ставка составила 10,4%. В свою очередь, ставка по базовым программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" увеличилась с 9,9% до 10,4%.

"ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 процентного пункта условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%", – сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что эти условия касаются покупки готового, строящегося жилья и программы рефинансирования.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки. По словам специалиста, один из способов – использование материнского капитала. Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил он.

Кроме того, отметил юрист, необходимо проверить, не подпадает ли заемщик под действие социальных программ, направленных на помощь молодым семьям, семьям с низким доходом и опекунам.



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