ЦБ РФ планирует бороться с "нулевыми" процентными ставками по ипотеке – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк будет бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, предусматривающей установление экстремально низких ставок вплоть до околонулевых, сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты.

"В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов. В результате банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль", – пояснил он.

Данилов отметил, что схема, к которой прибегают застройщики, способствует "раздуванию пузыря на рынке ипотеки", а также несет высокие риски как для заемщиков, так и для банков. Они привлекают в партнеры банки, выдающие кредиты под минимальные проценты (в некоторых случаях даже менее 0,1%), компенсируя это выплатой единоразовой комиссии.

При этом свои расходы на возмещение застройщики закладывают в стоимость жилья. К примеру, стоимость квартиры – 10 миллионов рублей, а застройщик продает ее за 12–13 миллионов, 2–3 миллиона из которых отдает кредитной организации.

По мнению экспертов, обозначенное решение Центробанка фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки. По словам специалиста, один из способов – использование материнского капитала. Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил он.

Кроме того, отметил юрист, необходимо проверить, не подпадает ли заемщик под действие социальных программ, направленных на помощь молодым семьям, семьям с низким доходом и опекунам.



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