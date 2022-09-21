Сбербанк приостановил прием заявок на сельскую ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбербанк приостановил прием новых заявок на оформление сельской ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление банка.

Решение вызвано повышенным спросом на указанную программу ипотечного льготного кредитования.

"Прием заявок был открыт в "Сбере" 15 сентября, за это время банк принял заявок на общую сумму 20 миллиардов рублей", – заявили в компании.

В пресс-службе банка добавили, что выдача кредитов по одобренным заявкам продолжается. О возобновлении приема обращений по ипотечной льготной программе россиян проинформируют.

Подобная программа позволяет приобрести земельный участок с недавно построенным домом или без недвижимости, но при условии дальнейшего возведения на территории объекта по договору подряда с юрлицом либо индивидуальным предпринимателем.

По данным сервиса "Домклик", больший интерес к программе был зафиксирован в Башкирии. Доля заявок по указанной программе там составила 8%. В числе лидеров по обращениям также оказались Пермский край (4,8%), Карачаево-Черкессия (4,2%), Краснодарский край (4,2%) и Иркутская область (4%).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении сельской ипотеки. Согласно заявлению главы кабмина, ставка по данной программе ипотечного льготного кредитования останется прежней – не выше 3%.

В настоящее время в стране действуют 4 программы льготного кредитования, по которым можно приобрести собственный дом. Речь идет о сельской, семейной, дальневосточной и льготной ипотеках.

