Более 50% россиян назвали комфортным платежом по кредиту 10 тысяч рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

На погашение кредита 51% жителей России готовы отдавать 10 тысяч рублей ежемесячно без ущерба для себя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос экосистемы Unicom.

"В сентябре как раз в среднем на погашение кредита у граждан уходило 10 тысяч рублей. Комфортный уровень долговой нагрузки предполагает, что на погашение кредита направляется не более 30% дохода", – отметил гендиректор Unicom Дмитрий Африканов.

Согласно результатам опроса, платеж по кредиту в размере 11–20 тысяч рублей считают комфортным 26% респондентов, 21–30 тысяч рублей – 14%, более 30 тысяч рублей – 9%.

Как уточнил Африканов, средний размер зарплаты в РФ составляет порядка 65 тысяч рублей. "В подавляющем большинстве случаев россияне готовы выделять на погашение кредита не более 20% дохода", – добавил он.

Исследование проводилось с 1 по 15 сентября среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 25 до 45 лет.

Ранее сообщалось, что в августе общее число выданных жителям России микрозаймов составило 2,85 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), данный показатель увеличился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В августе средний размер займа составил 11,5 тысячи рублей.

