Выдача семейной ипотеки в Москве выросла в 2,4 раза

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Объем выдачи семейной ипотеки в Москве за семь месяцев 2022 года вырос в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

За обозначенный период в городе приобрели 588 тысяч квадратных метров жилья на сумму 138 миллиардов рублей. По информации ведомства, средняя ставка по семейной ипотеке составила 4,1%.

Доля Москвы в общероссийском объеме выдачи семейных ипотек достигла 23,7%. В 64,7% случаев займы оформили семьи с одним ребенком (в совокупности – 7,2 тысячи кредитов). По 22,2 и 9,3% приходятся на семьи с двумя и тремя детьми (2,5 тысячи и около 1 тысячи кредитов соответственно).

В материале отмечается, что семьи с детьми с инвалидностью получили 415 ипотек, что составляет 3,7% от их общего числа.

"Семейная ипотека" – это программа, по которой оформить займ на жилье по льготным условиям могут семьи с детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. В будущем данную инициативу планируется продлить до 1 июля 2024 года.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва возглавила рейтинг российских регионов по масштабам выдачи льготной ипотеки IT-специалистам.

С мая по август 2022 года были выданы такие кредиты на 8,55 миллиарда рублей.