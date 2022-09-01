Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для покупки жилья в ипотеку по льготной ставке в Москве нужно зарабатывать ежемесячно более 118 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

При такой зарплате получится взять ипотеку с государственной поддержкой на квартиру за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом в 3 миллиона. Ежемесячно нужно будет платить 90,8 тысячи рублей.

Если выбрана семейная ипотека – 83,9 тысячи рублей, а желательная заработная плата должна быть на уровне 109 тысяч рублей.

Для приобретения новой квартиры за 15 миллионов рублей в ипотеку по рыночной ставке каждый месяц придется отдавать 123 тысячи рублей и зарабатывать 159,9 тысячи. Такие же суммы нужны и для вторички.

Ранее сообщалось, что крупные российские кредитные организации начали предоставлять клиентам отсрочку на первый взнос по ипотечному кредиту. Отмечалось, что данные условия распространяются на клиентов, которые могут приобрести новое жилье, но только после того, как они продадут имеющееся.

При этом некоторые представители банков уточняли, что теперь они выдают ипотечный кредит на квартиры в новостройках в рассрочку до двух лет.

