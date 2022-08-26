Аналитики назвали популярные районы Подмосковья для покупки и аренды дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Волоколамский район стал самым популярным в Подмосковье для продажи загородных домов в дачный сезон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Яндекс.Недвижимость".

В числе популярных районов для покупки жилья оказались Шатура, Павловский Посад, Ивановка и Егорьевск. Там средние цены варьировались от 15 000 до 71 000 рублей за квадратный метр.

При этом самыми дорогими стали дома в поселке дома отдыха "Озера" в Одинцовском округе (634 000 рублей за квадратный метр), Таганькове (449 000 рублей), Переделках (398 000 рублей). При этом для аренды домов чаще выбирали Балашиху, Раменский район, Чехов, Пушкино и Ступино.

По данным аналитиков, в первой половине августа стоимость квадратного метра недвижимости выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. Интерес к покупке дома вырос в конце мая – начале июня, когда число просмотров увеличилось на 48%. Однако уже к июлю спрос упал на 19%.

Вместе с тем количество объявлений о продаже домов в мае – июле этого года снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом, а предложение об аренде сократилось на 16%.

Ранее эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин заявил, что стоимость жилой недвижимости в России может вырасти на 5–7% осенью 2022 года. По его словам, на осень традиционно приходится пик деловой активности. Если с мая в РФ наблюдалось падение цен на жилье на 1,5–2% ежемесячно из-за неуверенности населения в будущем, то сейчас спрос на недвижимость растет.

