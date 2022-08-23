Эксперт спрогнозировал повышение цен на недвижимость в РФ на 5–7% осенью

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стоимость жилой недвижимости в России может вырасти на 5–7% осенью 2022 года. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Александра Саяпина.
По его словам, на осень традиционно приходится пик деловой активности. Если с мая в РФ наблюдалось падение цен на жилье на 1,5–2% ежемесячно из-за неуверенности населения в будущем, то сейчас спрос на недвижимость растет, заявил Саяпин.
"Но жизнь-то не стоит на месте, и, мне кажется, люди устали ждать, и сейчас спрос возрастает и на квартиры, и на ипотеку, и даже на загородные дома и участки", – сообщил эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация, что крупные банки РФ начали предоставлять клиентам отсрочку на первый взнос по ипотеке. Однако перед этим россиянин должен выполнить условие – продать имеющуюся жилую недвижимость.
Директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев уточнил, что в России есть около 40–60% клиентов, которые используют деньги от продажи старого жилья в качестве первого взноса за ипотеку на новое.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении программы сельской ипотеки. Ставку оставили без изменений – на уровне не выше 3%.
В настоящее время в России действуют 4 программы льготного кредитования, с помощью которых можно приобрести дом. В списке – сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки.
"Деньги 24": спрос на жилье
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