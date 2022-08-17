В Росреестре зафиксировали рост числа зарегистрированных ипотек в Москве

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице в июле текущего года было зарегистрировано 8 083 ипотечные сделки. Это на 18,66% больше показателя июня (6 812), однако на 31% меньше, чем в июле прошлого года (11 859). Об этом говорится в ежемесячном отчете столичного управления Росреестра.
Таким образом, в Москве число зарегистрированных ипотек в июле вернулось к показателю января (98 353 ипотечные сделки).
Согласно данным Росреестра, с января по июль 2022 года в городе зарегистрировано 60,3 тысячи договоров на ипотеку. Это на 16,13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов рассказал, что Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным кредитам среди российских регионов.
"Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1% от общего объема", – отметил Майданов.
Ранее специалист по недвижимости Ксения Аверс заявила, что, несмотря на сильное падение объема продаж, цены на квартиры продолжают держаться на прежнем уровне. Она отметила, что сильно цены на недвижимость как в столице, так и в других городах России не упадут. По словам Аверс, цена может стать меньше лишь на некоторые неликвидные объекты.
Кроме того, Аверс сказала, что недвижимость тесно связана с банковской сферой, так как почти все объекты возводятся с участием кредитных организаций. При этом она обратила внимание на то, что рынок недвижимости является и источником больших налоговых поступлений в бюджет.
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