Власти Москвы планируют ускорить темпы строительства недвижимости – Бочкарев

12:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы планируют увеличить темпы строительства недвижимости с целью развития городской экономики. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.
По словам заммэра, сдача объектов в срок играет важную роль в развитии города. Несмотря на проблемы, которые возникли в строительной отрасли в начале года из-за разрыва цепочек поставок и перепроектирования планов работы, за 7 месяцев 2022 года удалось выполнить поставленные задачи на 70%. Речь идет об объектах здравоохранения, образования и жилой недвижимости.
"Причем даты ввода объектов мы всегда, по указанию Сергея Семеновича, всегда ставим для себя короче тех самых расчетных планов, которые бы в нормальных условиях реализовывались, скажем, другими людьми. Поэтому мы стараемся за предельно короткие сроки реализовать проекты", – сообщил Бочкарев.
По словам Бочкарева, строительная отрасль Москвы является сильным мультипликатором городской экономики в целом. Он отметил, что каждый вложенный в строительство рубль в дальнейшем требует еще больших затрат, например, на содержание рабочих. Это, по его словам, становится фактором "закручивания" экономики.
Бочкарев заявил, что поставленные задачи в сфере строительства будут выполнены для дальнейшего развития экономики города.
Ранее заммэра сообщил, что в столице с начала 2022 года возвели около 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Он уточнил, что за этот период в городе возвели почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Также особое внимание уделяется строительству социальных объектов.
Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.
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