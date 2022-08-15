Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалист по недвижимости Ксения Аверс заявила, что, несмотря на сильное падение объема продаж, цены на квартиры продолжают держаться на прежнем уровне. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Эксперт уточнила, что сильно цены на недвижимость как в столице, так и в других городах России не упадут. По словам Аверс, цена может стать меньше лишь на некоторые неликвидные объекты.
Она также пояснила, что в случае сильного падения стоимости жилья экономика государства также пострадает, так как рынок недвижимости включает в себя и сотни тысяч рабочих мест.
"Недвижимость – это один из лидирующих секторов экономики по обороту денежных средств. Здесь крутятся миллиарды, если не триллионы рублей", – объяснила специалист.
Кроме того, по словам эксперта, недвижимость тесно связана с банковской сферой, так как почти все объекты возводятся с участием кредитных организаций. При этом Аверс обратила внимание на то, что рынок недвижимости является и источником больших налоговых поступлений в бюджет.
Касаемо покупки квартиры на вторичном рынке для личного пользования эксперт посоветовала приобретать, но торговаться.
"Сейчас продаж там почти нет, каждый покупатель на вес золота. Вы даже можете предложить продавцу купить на 30% дешевле. Семь из десяти собственников откажут, двое начнут торговаться, а один, кому срочно нужны деньги, согласится", – отметила она.
С целью инвестирования в "квадраты" специалист порекомендовала приобретать жилье на первичном рынке и в ипотеку, однако быть аккуратнее и не вестись на заманчивые акции от девелоперов про ипотеку под 0,1%.
"Чтобы не толкаться и получить классную окупаемость и доходность, лучше покупать мини-студии или крохотные квартиры. Чем меньше студия, тем проще ее сдать и тем выше будет у нее доходность", – отметила Аверс.
Ранее экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян подождать с покупкой недвижимости и автомобилей.
Он отмечал, что на сегодняшний день это делать невыгодно, поскольку квартиры и машины переоценены. При этом из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже, вероятно, пойдут вниз.
"Деньги 24": спрос на жилье
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