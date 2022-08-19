Банки начали предоставлять россиянам отсрочку на первый взнос по ипотеке – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крупные российские банки начали предоставлять клиентам отсрочку на первый взнос по ипотечному кредиту, сообщает РБК со ссылкой на представителей банков.

В материале говорится, что данные условия распространяются на клиентов, которые могут приобрести новое жилье, но только после того, как они продадут имеющееся.

Директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев рассказал, что потенциальные заемщики все чаще используют в качестве начального взноса деньги от продажи старого жилья. По его словам, в настоящее время доля таких клиентов составляет 40–60%.

В свою очередь, управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка рассказала, что подорожание жилья в новостройках на 40–50% за последние два года, а также общая инфляция обесценили накопленные россиянами первоначальные взносы, и теперь они вынуждены вкладывать в первоначальный взнос деньги от продажи имеющегося жилья.

Некоторые представители банков рассказали, что теперь они выдают ипотечный кредит на квартиры в новостройках в рассрочку до двух лет. Другие же предоставляют отсрочку по взносу на три месяца. Остальные отметили, что в настоящее время не готовы рассматривать предоставления отсрочки на первоначальный взнос.

Ранее сообщалось, что застройщики удвоили число скидок и бонусов на первичном рынке.

Отмечалось, что девелоперы тестируют новые варианты предложений начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,01% и заканчивая отменой первоначального взноса и подарками в виде кладовой или паркинга.

До этого стало известно, что в России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции.

По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.

