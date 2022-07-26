В России начали снижаться цены на жилье

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на участников рынка и ряд сервисов по продаже недвижимости.
По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок. Сегодня размер комиссий снизился в связи со снижением льготных ставок, что повлияло на стабилизацию динамики цен.
Зайцев полагает, что цены не будут повышаться по меньшей мере до конца лета. Что касается вторичного рынка, то многие продавцы также вынуждены снижать цены из-за слабого спроса. Так, в январе средняя скидка от цены выставления квартиры составляла 2,1%, а в июне – 5,8%.
В "Циане", в свою очередь, рассказали, что в марте – апреле цены на квартиры ежемесячно прибавляли по 2–3% за счет удорожания стройматериалов, в мае рост замедлился до 0,5%, а в июне составил всего 0,1%.
"Средняя цена квадратного метра в Московском регионе в конце первого полугодия 2022 года составляет 265,4 тысячи рублей. За шесть месяцев она увеличилась на 8,6%. Для сравнения: за первое полугодие 2021 года рост составил 10%", – заявили в компании.
Ранее директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов заявил, что средняя стоимость вторичного жилья в России до весны 2023 года может снизиться на 15%. По его словам, цены на рынке недвижимости меняются циклично. После роста стоимости часто наступает период снижения.
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