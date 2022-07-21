В Москве зафиксировали рост спроса на аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В июле зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.

При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатных квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.

"В июле снижение ставок прекратилось, зафиксирован минимальный рост за счет увеличения спроса: интерес с подорожавших новостроек и вторички с дорогой ипотекой частично сместился на аренду жилья," – рассказала эксперт "ЦИАН. Аналитики" Елена Лапшина.

По ее словам, средняя ставка для однокомнатных квартир в Москве составляет 44 100 рублей в месяц, а для двухкомнатных – 73 600 рублей.

Ранее директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов выразил мнение, что средняя стоимость вторичного жилья в России до весны 2023 года может снизиться на 15%. По его словам, цены на рынке недвижимости меняются циклично. После роста стоимости часто наступает период снижения.

