Эксперт заявил о возможном снижении цен на жилье на 15% в России

11:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Средняя стоимость вторичного жилья в России до весны 2023 года может снизиться на 15%. Такое мнение выразил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов в разговоре с газетой "Известия".
По его словам, цены на рынке недвижимости меняются циклично. После роста стоимости часто наступает период снижения.
"После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Росиии на 89,7% больше, чем в 2014 году", – объяснил Хусаинов.
Эксперт также отметил, что снижение средней стоимости не продлится долго. По его прогнозу, этот период закончится весной 2023 года.
Ранее глава комитета ГД Сергей Пахомов заявил о возможном снижении налога на апартаменты. В случае снижения налога на апартаменты, отметил глава комитета, право определить ставку нужно дать регионам. Он также высказался о необходимости в поиске решения по снижению налогов на апартаменты и уменьшению стоимости жилищно-коммунальных услуг.
До этого Москва возглавила рейтинг городов по падению цен на однокомнатные квартиры. По итогам июня средняя стоимость предложения однокомнатных квартир в городе упала на 7,16% – до 10 миллионов рублей.
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