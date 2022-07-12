Москва возглавила рейтинг городов по падению цен на однушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заняла первое место в рейтинге регионов по падению цен на однушки, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

По итогам июня средняя стоимость предложения однокомнатных квартир в городе упала на 7,16% – до 10 миллионов рублей. Вторую строчку занял город Иваново, на третьем оказалась Рязань. В топ-5 вошли также Санкт-Петербург и Казань.

Цены на однушки в июне упали в 28 городах из 50, а максимальный рост был замечен в Махачкале, Магнитогорске и Липецке.

Между тем средняя стоимость одного квадратного метра вторички в Москве в июне снизилась на 2,96%. Столица оказалась на третьем месте по снижению цен на такое жилье, первым стал Брянск, а вторым – город Пермь.

При этом, по данным Сбербанка, которые приводит "Коммерсант", цены на квартиры в новых домах в столице упали впервые с осени 2019 года.

Отмечается, что средняя цена "квадрата" при приобретении жилья в новостройках в Москве за май текущего года снизилась на 1,5%. В мае квартиры в новых домах можно было купить за 260,2 тысячи рублей за квадратный метр, в апреле – за 264,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Цены на квартиры в столичных новостройках росли, в частности, в 2020 и 2021 годах из-за увеличения спроса после введения льготной ипотеки и себестоимости строительства.

Ранее риелтор Олег Бендриков дал несколько рекомендаций россиянам насчет покупки квартир.

Эксперт заявил, что сейчас можно покупать первичную недвижимость, если делать вклад в застройщика. Такое решение, по мнению специалиста, будет выгодным вложением, ведь в будущем цены будут снижаться.

Что касается вторички, по словам Бендрикова, есть смысл покупать квартиру только при наличии значительного дисконта от собственника. Вкладываться стоит, если получится добиться скидки в 10–15%, отметил он.

