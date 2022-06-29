Риелтор рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру

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Риелтор Олег Бендриков дал несколько рекомендаций россиянам насчет покупки квартир, сообщает "Лента.ру".

Эксперт заявил, что сейчас можно покупать первичную недвижимость, если делать вклад в застройщика. Такое решение, по мнению специалиста, будет выгодным вложением, ведь в будущем цены будут снижаться.

"Если мы говорим о перспективе 5–7 лет при покупке квартиры на этапе котлована, то инвестор будет в плюсе в любом случае", – сказал он.

Что касается вторички, по словам Бендрикова, есть смысл покупать квартиру только при наличии значительного дисконта от собственника. Вкладываться стоит, если получится добиться скидки в 10–15%, отметил он.

"Если покупать по рыночной цене, то это уже не инвестиция, а просто сохранение средств", – объяснил риелтор.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках в ТиНАО достигла исторического максимума, поднявшись до 230,2 тысячи рублей.

Он уточнил, что в настоящее время средняя цена первичного жилья в ТиНАО выросла на 16,5% по сравнению с показателем конца первой половины 2021 года.

Жидкин отметил, что рост стоимости квадратного метра обуславливается развитием транспортной и социальной инфраструктуры, вымыванием лотов с более низкой ценой, а также повышением уровня сдаваемого жилья.