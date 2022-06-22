Стоимость квадратного метра жилья в ТиНАО превысила 230 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в ТиНАО достигла исторического максимума, поднявшись до 230,2 тысячи рублей, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время средняя цена первичного жилья в ТиНАО выросла на 16,5% по сравнению с показателем конца первой половины 2021 года.

"Рост стоимости квадратного метра обуславливается развитием транспортной и социальной инфраструктуры, вымыванием лотов с более низкой ценой, а также повышением уровня сдаваемого жилья", – отметил Жидкин.

Ранее сообщалось, что наиболее дешевый вариант аренды квартиры в центре столицы обойдется в 40 тысяч рублей в месяц. По данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", за указанную сумму можно снять однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров в Замоскворечье на Большой Серпуховской улице.