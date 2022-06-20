Юрист рассказала о праве на налоговый вычет при продаже квартиры с ремонтом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова рассказала, как сократить размер НДФЛ при последующей продаже квартиры с ремонтом, которая изначально приобреталась без отделки. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"Для получения вычета в налоговую подается декларация с указанием расходов на отделочные работы. В качестве доказательства, помимо договора купли-продажи, предъявляются чеки либо другие бумаги, в которых зафиксированы расходы на те или иные материалы либо работы", – заявила специалист.
Спиридонова уточнила, что вернуть можно 13% от стоимости материалов и работ, но не больше 260 тысяч рублей. Для оценки отделочных работ можно ориентироваться на классификатор видов экономической деятельности, а именно группу 45.4.
Юрист добавила, что в отдельных случаях получение налогового вычета может быть затруднено. Во-первых, сложности могут возникнуть на стадии доказательства того, что использованные материалы применялись именно в отделке конкретной квартиры. Во-вторых, если ремонт шел несколько налоговых периодов, налоговая служба может отказать в предоставлении вычета по НДФЛ, охарактеризовав его как повторный.
В конце мая федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и министерство финансов предложение об отмене подоходного налога при продаже жилья для семей с детьми. Такую норму хотят рассмотреть для единственного или доставшегося в наследство жилья.
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