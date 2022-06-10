В России предложили повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить в два раза размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В обращении депутат указал, что сейчас в России предусмотрены налоговые вычеты в целях поддержки семей с детьми. Речь идет о суммах с заработной платы родителя на каждого ребенка, не подлежащих удержанию с налога на доходы физических лиц. Однако, отметил Сухарев, одновременно с этим в Налоговом кодексе указано, что данный вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала календарного года превысил 350 тысяч рублей.

Парламентарий привел данные Росстата, которые свидетельствуют о том, что еще осенью прошлого года средняя зарплата в России составляла более 54 тысяч рублей, что в годовом исчислении составляет сумму свыше 600 тысяч рублей. Таким образом, подчеркнул Сухарев, россиянин со среднестатистической зарплатой не может пользоваться предусмотренными налоговыми вычетами на протяжении практически полугода.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тысяч рублей для применения налогового вычета на детей", – говорится в письме.

Ранее в России предложили расширить категорию молодых семей для получения жилищных субсидий, включив в нее супругов в возрасте до 40 лет с детьми. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что улучшение жилищных условий молодых семей является одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики государства.

