В Госдуме оценили идею расширить детские льготы на поезда в летний период

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Инициатива о распространении скидок на железнодорожные билеты для детей в летний период заслуживает внимания, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Об этом сообщает RT.

"Безусловно, необходимо поддержать семьи с детьми, необходимо поддержать летний отдых. Надо посчитать, посмотреть", – сказал он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил распространить скидки на поездки детей в поездах и на летний период в целях поддержки российских семей.

Орлов напомнил, что дети старше 10 лет получают скидку на проезд в размере 50%, однако она не предоставляется в летние месяцы.