Более 1,1 млн заявлений подано на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет – Минтруд РФ

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Более 1,1 миллиона заявлений подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет, заявил РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале "Госуслуги" с 26 по 30 апреля", – отметил Котяков.

Он напомнил, что граждане могут заполнить заявление онлайн через портал госуслуг или лично в отделениях ПФР или МФЦ. При этом в майские клиентские службы ПФР также открыты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Он добавил, что размер пособий будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.