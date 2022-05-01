С 1 мая в России введут новое пособие на детей и понизят ставку по ипотеке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 1 мая в России начинается прием заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые оказались в трудной финансовой ситуации.
Выплата предназначена для семей, чей среднедушевой доход меньше установленного в регионе прожиточного минимума на человека. Ее размер может составлять 50, 75 или 100% ПМ на ребенка в регионе.
Базовый размер выплаты в объеме 50% в среднем по стране составляет 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если же размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в объеме 100%.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 31 марта. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.
Кроме того, с 1 мая в России снижена с 12% до 9% ставка по льготной ипотеке. Действие программы продлено до конца текущего года.
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей.
Соответствующий проект постановления в правительство России ранее внесло министерство финансов. Расходы бюджета на программу в 2022–2023 годах с учетом новых изменений оцениваются в 461 миллиард рублей.
Также с 1 мая увеличатся пенсии у некоторых категорий россиян. Речь идет о пенсионерах, переставших работать, членах летного экипажа, шахтерах и граждан, достигших 80 лет.
Ранее сообщалось, что россияне, которые проживают за рубежом и имеют право на социальные выплаты, в том числе пенсии, смогут получать их на открытые ими или их представителями российские банковские счета.
Для этого необходимо направить в осуществляющие выплаты органы заявление в письменной или электронной форме. В нем должны быть указаны реквизиты счета, открытого в российском банке.
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