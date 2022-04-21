Эксперт рассказал, кому повысят пенсии с 1 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
С 1 мая пенсии повысят переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет. Об этом Москве 24 рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Эксперт напомнил, что с 2015 года пенсия для работающих пенсионеров не индексируется. Но если человек прекращает работу, через три месяца после обращения гражданина и проверки факта отсутствия трудовой деятельности Пенсионный фонд осуществляет перерасчет индексации за весь период, когда пенсионер продолжал трудиться. Таким образом, если он уволился с работы три месяца назад, в мае получит проиндексированную пенсию, уточнил Сафонов.
Кроме того, с 1 мая повышение пенсий ждет членов летного экипажа и шахтеров, продолжает эксперт.
"У них, в соответствии с действующим законодательством, существуют специальные отраслевые фонды, куда делают дополнительные отчисления авиационные компании и компании, которые ведут добычу. Расчетный период индексации дополнительной пенсии, которая производится этим фондом, осуществляется 1 мая", – объясняет Сафонов.
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