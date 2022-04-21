Эксперт рассказал, кому повысят пенсии с 1 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С 1 мая пенсии повысят переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет. Об этом Москве 24 рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что с 2015 года пенсия для работающих пенсионеров не индексируется. Но если человек прекращает работу, через три месяца после обращения гражданина и проверки факта отсутствия трудовой деятельности Пенсионный фонд осуществляет перерасчет индексации за весь период, когда пенсионер продолжал трудиться. Таким образом, если он уволился с работы три месяца назад, в мае получит проиндексированную пенсию, уточнил Сафонов.





Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ Также, если человеку исполнилось 80 лет, он получает право на дополнительные ежемесячные выплаты. Это связано с тем, что люди, достигшие 80 лет, больше тратят денежных средств на поддержание здоровья. Таким образом государство компенсирует растущие у них расходы.

Кроме того, с 1 мая повышение пенсий ждет членов летного экипажа и шахтеров, продолжает эксперт.

"У них, в соответствии с действующим законодательством, существуют специальные отраслевые фонды, куда делают дополнительные отчисления авиационные компании и компании, которые ведут добычу. Расчетный период индексации дополнительной пенсии, которая производится этим фондом, осуществляется 1 мая", – объясняет Сафонов.

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