В Госдуме рассказали, как россиянам увеличить пенсию

Россияне рассказали о желаемом размере пенсий. Опрос выявил, что в среднем граждане хотели бы получать чуть больше 45 тысяч рублей. При этом конкретная цифра варьируется в зависимости от региона. Традиционно жители столицы отличаются самыми высокими запросами. Разбираемся, можно ли самостоятельно увеличить себе пенсию.
Ожидания россиян
Средний размер "достойной пенсии" по старости, по мнению россиян, составляет 45,3 тысячи рублей, показало исследование сервиса SuperJob. Примечательно, что запросы граждан выросли на 5% по сравнению с ноябрем 2021 года. Тогда аналогичное исследование выявило, что их удовлетворили бы выплаты в размере 43 тысяч рублей.
Наиболее высокие ожидания оказались у опрошенных, которые имеют доход свыше 80 тысяч рублей. Они рассчитывают на пенсию в 49,4 тысячи. Самые низкие ожидания у респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей – 38,1 тысячи. Кроме того, конкретные цифры варьируются в зависимости от региона.
Согласно исследованию, жителям Санкт-Петербурга, которые находятся на втором месте после москвичей по уровню запросов, для "заслуженного отдыха" требуется 47,9 тысячи. Самые скромные пенсионные ожидания оказались в Ижевске – 40,2 тысячи рублей, а также в Воронеже – 40,3 тысячи.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, а также о повышении величины прожиточного минимума и МРОТ. Срок на подготовку соответствующих документов – до 20 апреля.
В России с 1 апреля планово проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Повышение затронуло четыре миллиона человек. С 1 января также на 8,6% проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. После перерасчета средняя страховая пенсия составляет 18 984 рубля.
Как увеличить пенсию?
У россиян есть несколько способов увеличить свою будущую пенсию, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Один из вариантов увеличить размер будущей пенсии – при достижении пенсионного возраста отложить выход на пенсию", – рассказала она.
Еще один способ увеличить выплаты по старости – это делать добровольные взносы в соответствующие фонды, пояснила Бессараб.
"Мировая практика показывает, что на основе одного солидарного страхового взноса достаточно сложно получить высокую пенсию. Инструменты добровольных пенсионных накоплений помогают закладывать деньги на то, чтобы в старости позволить себе жить на достаточно высоком уровне", – сказала депутат.
Она отметила, что в Госдуме ожидают от Банка России и Минфина предложений по новому пенсионному продукту в области добровольного пенсионного страхования для полноценной работы инструмента добровольных пенсионных накоплений.
Кроме того, депутат обратила внимание, что для высокой пенсии необходимо "работать в белую", чтобы работодатель в обязательном порядке перечислял соответствующие выплаты в Пенсионный фонд. Без уплаты налогов и страховых взносов работодатель фактически лишает сотрудника значительной части будущей пенсии, добавила Бессараб. Проконтролировать сведения о состоянии своего пенсионного счета можно через сайты Пенсионного фонда или госуслуг, заключила она.