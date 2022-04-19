В Госдуме рассказали, как россиянам увеличить пенсию

Россияне рассказали о желаемом размере пенсий. Опрос выявил, что в среднем граждане хотели бы получать чуть больше 45 тысяч рублей. При этом конкретная цифра варьируется в зависимости от региона. Традиционно жители столицы отличаются самыми высокими запросами. Разбираемся, можно ли самостоятельно увеличить себе пенсию.



Ожидания россиян

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Средний размер "достойной пенсии" по старости, по мнению россиян, составляет 45,3 тысячи рублей, показало исследование сервиса SuperJob. Примечательно, что запросы граждан выросли на 5% по сравнению с ноябрем 2021 года. Тогда аналогичное исследование выявило, что их удовлетворили бы выплаты в размере 43 тысяч рублей.

Наиболее высокие ожидания оказались у опрошенных, которые имеют доход свыше 80 тысяч рублей. Они рассчитывают на пенсию в 49,4 тысячи. Самые низкие ожидания у респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей – 38,1 тысячи. Кроме того, конкретные цифры варьируются в зависимости от региона.





исследовательский центр портала Superjob.ru Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы – в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей – это на две тысячи рублей больше, чем в 2021 году.

Согласно исследованию, жителям Санкт-Петербурга, которые находятся на втором месте после москвичей по уровню запросов, для "заслуженного отдыха" требуется 47,9 тысячи. Самые скромные пенсионные ожидания оказались в Ижевске – 40,2 тысячи рублей, а также в Воронеже – 40,3 тысячи.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, а также о повышении величины прожиточного минимума и МРОТ. Срок на подготовку соответствующих документов – до 20 апреля.

В России с 1 апреля планово проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Повышение затронуло четыре миллиона человек. С 1 января также на 8,6% проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. После перерасчета средняя страховая пенсия составляет 18 984 рубля.



Как увеличить пенсию?

У россиян есть несколько способов увеличить свою будущую пенсию, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Один из вариантов увеличить размер будущей пенсии – при достижении пенсионного возраста отложить выход на пенсию", – рассказала она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если продолжить работать пять лет, можно увеличить пенсию от 15 до 36%. За 10 лет премиальные коэффициенты удваиваются, при этом применение премиальных коэффициентов более чем на 10 лет не предусмотрено.

Еще один способ увеличить выплаты по старости – это делать добровольные взносы в соответствующие фонды, пояснила Бессараб.

"Мировая практика показывает, что на основе одного солидарного страхового взноса достаточно сложно получить высокую пенсию. Инструменты добровольных пенсионных накоплений помогают закладывать деньги на то, чтобы в старости позволить себе жить на достаточно высоком уровне", – сказала депутат.

Она отметила, что в Госдуме ожидают от Банка России и Минфина предложений по новому пенсионному продукту в области добровольного пенсионного страхования для полноценной работы инструмента добровольных пенсионных накоплений.

Кроме того, депутат обратила внимание, что для высокой пенсии необходимо "работать в белую", чтобы работодатель в обязательном порядке перечислял соответствующие выплаты в Пенсионный фонд. Без уплаты налогов и страховых взносов работодатель фактически лишает сотрудника значительной части будущей пенсии, добавила Бессараб. Проконтролировать сведения о состоянии своего пенсионного счета можно через сайты Пенсионного фонда или госуслуг, заключила она.

