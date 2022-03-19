Социальные пенсии планово проиндексируют в России на 8,6% с 1 апреля

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С 1 апреля социальные пенсии в России планово проиндексируют на 8,6%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

По данным министерства, повышение коснется 4 миллионов человек. Для индексации из федерального бюджета направят 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

Социальную пенсию получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада. Уточняется, что свыше 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения.

