В ГД рассказали, на сколько дополнительно проиндексируют МРОТ и пенсии в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что прожиточный минимум, МРОТ, пенсии и другие соцвыплаты в России могут внепланово проиндексировать в соответствии с уровнем инфляции.
Ранее подробности о готовящейся индексации раскрыл помощник президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что сейчас в правительстве разрабатывают конкретные параметры такого повышения. Орешкин предположил, что внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных соцвыплат произойдет в ближайшее время.
Светлана Бессараб напомнила, что правительство должно подготовить предложения по этой теме до 20 апреля.
"Президент поручил правительству подготовить предложения по допиндексации пенсий, социальных выплат, пособий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, что само по себе повлечет увеличение зарплат бюджетников. Если к 20 апреля дано такое поручение, то, соответственно, в течение второго квартала мы сможем решить этот вопрос", – заявила депутат.
Ранее Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения о допиндексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам, МРОТ и величины прожиточного минимума. Соответствующие документы кабмин должен предоставить до 20 апреля.
До этого в РФ приняли дополнительные меры для поддержки занятости населения. В частности, в текущем году россиянам, которые рискуют быть уволенными, разрешили обращаться в службы занятости, не дожидаясь непосредственного расторжения договора. Кроме того, те, кто все же лишился рабочего места, смогут получать дополнительно оплату в размере одного МРОТ в месяц за выполнение общественных работ.
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