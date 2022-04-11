Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий и других выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил правительству России предоставить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат и зарплаты государственным и муниципальным работникам до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кабмин также должен предоставить предложения по увеличению пенсий гражданам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам.

Кроме того, Путин поручил представить документы о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки москвичей и бизнеса за последнюю неделю. В частности, правительство Москвы сформирует долгосрочную программу поставок подвижного состава электробусов и вагонов метро до 2026 года. Данная мера даст отечественным производителям гарантии стабильной работы на длительную перспективу.

