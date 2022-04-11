Собянин представил меры по поддержке москвичей и бизнеса, принятые за последнюю неделю

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки москвичей и бизнеса за последнюю неделю. Об этом градоначальник написал в блоге на персональном сайте.
"На прошлой неделе правительство Москвы приняло ряд важных решений по поддержке транспортной отрасли, торговли и общественного питания", – сообщил мэр.
С 2011 года власти Москвы вложили более 1 триллиона рублей в обновление подвижного состава общественного транспорта. Пассажиры получили почти 19 тысяч современных электробусов, трамваев, автобусов, пригородных поездов и вагонов метро. Однако в ближайшие годы столице потребуются еще тысячи новых машин и вагонов для замены на действующих маршрутах и для строящихся линий метро и МЦД.
Правительство Москвы сформирует долгосрочную программу поставок подвижного состава электробусов и вагонов метро до 2026 года. Данная мера даст отечественным производителям гарантии стабильной работы на длительную перспективу.
Приняты и другие меры поддержки машиностроительной отрасли:
Нововведения также касаются работы летних веранд и нестационарных торговых объектов. Например, владельцам кафе разрешено не демонтировать веранды после сезона, если конструкции не будут мешать в зимний период.
В качестве меры поддержки нестационарной торговли устанавливается отказ от индексации платежей. За право работы в 2022 году предприниматели заплатят по ставкам 2021 года, причем оплата за II квартал может быть отсрочена до 31 декабря.
Собянин отметил, что на срок до 2023 года будут продлены более 1 000 договоров на торговлю в нестационарных объектах, истекающие до конца 2022 года. При проведении аукциона размер обеспечительных платежей снизят до уровня одной ежемесячной платы.
Также мэр Москвы рассказал об упрощении перепланировки нежилых помещений. Эта мера поможет бизнесу, работающему на первых нежилых этажах домов. Для изменения внешнего вида витрин и входов больше не потребуется согласование с Москомархитектурой. Повторные обмеры помещений при перепланировке также не будут нужны.
До 31 декабря в Москве дополнительно будет действовать мораторий на назначение административных штрафов при согласовании ранее выполненных перепланировок.
Сергей Собянин добавил, что на предстоящую неделю готовится пакет мер по поддержке рынка труда. Он также коснется и других отраслей экономики столицы.
Ранее в апреле мэр Москвы выделил 5,5 миллиарда рублей на организацию грузовых авиаперевозок в столицу. Средства будут направлены на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр".
Собянин представил меры по поддержке москвичей и бизнеса, принятые за последнюю неделю
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