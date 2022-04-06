Собянин выделил 5,5 млрд руб на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

11:38
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Соглашение о сотрудничестве между Москвой и крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России было подписано 1 апреля 2022 года по поручению Владимира Путина.
Заказчиком регулярных грузоперевозок между столицей и другими городами РФ выступает правительство Москвы. Оператором является компания "Волга-Днепр". В документе уточняется, что грузовые перевозки также будут осуществляться в ряд зарубежных стран, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.
Правительство Москвы совместно с кабмином РФ планирует оказывать содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов.
До конца года самолетами компании "Волга-Днепр" в столицу рассчитывают доставить порядка 20 тысяч тонн критически важных грузов. Речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и расходных материалах, продуктах питания, продукции в сфере информационных технологий и связи, товарах народного потребления, а также оборудовании и комплектующих для московских предприятий. Общий объем транспортного заказа составит около 9,5 миллиарда рублей.
Воспользоваться услугами перевозчика смогут любые компании, нуждающиеся в оперативной доставке грузов в столицу. Заявки можно направлять на почту cargo@transport.mos.ru или оставлять на Едином транспортном портале.
Предполагается, что организация регулярных грузоперевозок в аэропорты Московского авиационного узла позволит восстановить логистические цепочки, нарушенные санкциями.
О сотрудничестве столицы с компанией "Волга-Днепр" Сергей Собянин объявил 4 апреля. По мнению мэра, создание такого авиамоста позволит сохранить рабочие места. В результате сотрудничества с Москвой авиакомпания, эксплуатирующая больше 70% российских грузовых самолетов, обеспечит работой порядка 3 тысяч своих пилотов, инженеров и других сотрудников.
Собянин выделил 5,5 млрд рублей грузовому авиаперевозчику "Волга-Днепр"
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