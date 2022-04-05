Идеи по поддержке бизнеса можно оставлять на едином транспортном портале Москвы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители бизнеса могут оставлять предложения по поддержке транспортной отрасли на едином транспортном портале Москвы. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики. Мы (находимся. – Прим. ред.) в постоянном контакте с бизнесом, регулярно проводим встречи и собираем предложения. Кроме того, оставить идеи по поддержке можно на едином транспортном портале", – приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, с помощью портала столичные предприятия могут оставлять заявки на авиаперевозки, добавил Ликсутов. Он напомнил, что ранее Собянин подписал соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр", которая будет доставлять в Москву грузы из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама.

Уже поступили первые заявки от предпринимателей на международные грузоперевозки. О других мерах поддержки в транспортной сфере представители бизнеса могут узнать по телефону 3210.

Накануне Сергей Собянин представил очередной пакет мер поддержки горожан и бизнеса в условиях антироссийских санкций. Он, в частности, коснулся столичных перевозчиков.

Так, решено в два раза увеличить субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга, а также увеличить предельный возраст автомобилей для получения льготных парковочных разрешений – с 1 до 2 лет. Это позволит компаниям сохранить прежний объем автопарков и, соответственно, сдерживать цены на перевозки.

