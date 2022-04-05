Идеи по поддержке бизнеса можно оставлять на едином транспортном портале Москвы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Представители бизнеса могут оставлять предложения по поддержке транспортной отрасли на едином транспортном портале Москвы. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
"Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики. Мы (находимся. – Прим. ред.) в постоянном контакте с бизнесом, регулярно проводим встречи и собираем предложения. Кроме того, оставить идеи по поддержке можно на едином транспортном портале", – приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, с помощью портала столичные предприятия могут оставлять заявки на авиаперевозки, добавил Ликсутов. Он напомнил, что ранее Собянин подписал соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр", которая будет доставлять в Москву грузы из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама.
Уже поступили первые заявки от предпринимателей на международные грузоперевозки. О других мерах поддержки в транспортной сфере представители бизнеса могут узнать по телефону 3210.
Накануне Сергей Собянин представил очередной пакет мер поддержки горожан и бизнеса в условиях антироссийских санкций. Он, в частности, коснулся столичных перевозчиков.
Так, решено в два раза увеличить субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга, а также увеличить предельный возраст автомобилей для получения льготных парковочных разрешений – с 1 до 2 лет. Это позволит компаниям сохранить прежний объем автопарков и, соответственно, сдерживать цены на перевозки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: