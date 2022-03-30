Финская VR возобновляет грузоперевозки с Россией

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Финская компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, с 30 марта вновь начнет принимать поезда из России. Об этом говорится на сайте компании.
Сотрудники подчеркнули, что прекратили грузоперевозки на восточном направлении с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Однако, согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR.
"Мы можем продолжать важные железнодорожные экспортные, импортные и транзитные перевозки, сохраняя при этом экспортную промышленность Финляндии. Санкции часто налагаются на отдельных лиц и, таким образом, на грузоотправителей или владельцев товаров, мы не будем перевозить ничего, что подпадает под санкции", – заявил президент и генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен.
Ранее сообщалось, что структура финского железнодорожного оператора VR Group приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги".
Кроме того, с 28 марта VR Group остановила и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. VR Group 1 марта заявила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме нужного для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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