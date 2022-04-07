Собянин принял решение о поддержке московского производителя готовых блюд и десертов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производитель готовых блюд и десертов ООО "Твердь" получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для данного предприятия будет снижена до 13,5% (вместо стандартных 17%).

Компания "Твердь" основана в 2014 году. Предприятие специализируется на производстве продуктов питания длительного хранения, в число которых входят мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты.

Пищевой комбинат расположен в районе Свиблово по адресу проезд Серебрякова, дом 6, строение 3. Предприятие занимает 0,7 гектара земельных участков. При этом площадь его капитальных объектов составляет 6,1 тысячи "квадратов". На комбинате трудится 81 человек – технологи, повара, кондитеры и другие специалисты.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что предприятие оснащено технологическим оборудованием ведущих производителей. В частности, речь идет об автоматизированных системах вентиляции и кондиционирования. Также на комбинате есть камеры шоковой заморозки и склады режимного хранения, занимающие площадь более 1 тысячи квадратных метров.

Присвоение ООО "Твердь" статуса промышленного комплекса позволит компании направить дополнительные инвестиции в развитие и модернизацию производственных мощностей.

Ранее Сергей Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод, поставляющий продукты почти в 80 разных регионов и стран. В 2016 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, благодаря чему в развитие завода было инвестировано только за 2020–2021 годы порядка 1,2 миллиарда рублей. Это позволило улучшить цеха полуфабрикатов, сырокопченых колбас и обвалки, а также запустить новые линии производства фарша, снеков и нарезки колбас.