15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Мэр отметил, что столичная пищевая промышленность является одной из самых крупных в стране и обеспечивает продукцией не только Москву, но и регионы.
По словам градоначальника, Черкизовский завод поставляет продукты почти в 80 разных регионов и стран.
"Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые существуют на предприятии, как помочь ему в условиях санкционного давления, но на сегодняшний день, я так понимаю, завод работает бесперебойно", – заявил Собянин.
Директор завода Андрей Пороло, в свою очередь, доложил мэру, что с 2010 года объемы производства были увеличены на 30%. Также была изменена номенклатура производителя продукции.
По данным пресс-службы мэрии и правительства столицы, на московский рынок поступает не менее 25% продукции Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Речь идет в том числе о колбасных изделиях, полуфабрикатах из свинины и индейки. В 2021 году на заводе было произведено 120 тысяч тонн мясной продукции.
В 2016 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, благодаря чему в развитие завода было инвестировано только за 2020–2021 годы порядка 1,2 миллиарда рублей. Это позволило улучшить цеха полуфабрикатов, сырокопченых колбас и обвалки, а также запустить новые линии производства фарша, снеков и нарезки колбас.
Ранее сообщалось, что столичные производители пищевых продуктов в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объем производства увеличился за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.
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