"Техноград" предлагает обучение по наиболее востребованным в Москве профессиям – Собянин

07 апреля, 18:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Переобучение по востребованным специальностям стало возможно пройти в "Технограде" на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения инновационно-образовательного комплекса.
"Части работников требуются повышение квалификации, изменение своего профиля, переобучение. Как раз этим и занимается в том числе московский "Техноград" – крупнейшая образовательная площадка, оснащенная самым современным оборудованием", – отметил мэр.
Он уточнил, что в "Технограде" работают не просто опытные преподаватели, но и представители компаний, которые обучают всех желающих и приглашают к себе на работу в том числе в строительные и производственные компании.
Кроме того, в "Технограде" доступна специальная горячая линия для поддержки москвичей, которым нужна помощь в повышении квалификации для поиска новой трудовой деятельности, в частности для сотрудников тех организаций, которые приостановили свою работу.
"Здесь организована горячая линия, по которой каждый может обратиться, выбрать свой формат, профиль, онлайн-обучение, офлайн-обучение, провести консультации, найти соответствующую для своих навыков работу", – рассказал Собянин.
Горячая линия для помощи горожанам в повышении квалификации доступна без выходных c 09:00 до 21:00. С момента ее открытия уже было принято около 1,9 тысячи обращений. Консультации по профессии, которые предлагают эксперты "Технограда", направлены на помощь в подборе нужных обучающих курсов. При этом пройти обучение можно в разных форматах. Повышение квалификации предлагают по направлениям: инженерные специальности, креативные технологии, маркетинг и продвижение, ресторанный и гостиничный бизнес, строительство и ремонт.
По окончании обучения участнику дают удостоверение гособразца. В будущем соискатель может опять обратиться к консультанту комплекса, который совместно с коллегами подберет перечь подходящих специальностей, учитывая новые компетенции и требования к уровню заработной платы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова предложить свыше 300 тысяч вакансий сотрудникам компаний, приостановивших свою деятельность из-за западных санкций. Мэр напомнил, что в городе около 200 тысяч работающих оказались в зоне риска из-за того, что ряд компаний заявили о приостановке деятельности.
Собянин: в Москве в настоящее время открыты более 300 тыс вакансий
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