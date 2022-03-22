Горячая линия по адаптации на рынке труда заработала в столичном комплексе "Техноград"

19:19
Фото: vk.com/mossobyanin
Горячая линия по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда заработала в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Получить карьерную и психологическую поддержку потерявшие работу или доходы москвичи смогут по номеру телефона +7 (495) 033-00-13. Обратившимся предложат индивидуальную консультацию или курсы дополнительного образования.
По словам Собянина, программы повышения квалификации предполагают очное обучение на площадке комплекса. В случае успешного его прохождения ученику выдается удостоверение государственного образца.
"В настоящий момент открыты следующие направления: креативные технологии, инженерные специальности, ресторанный и гостиничный бизнес, строительство и ремонт. Курс по маркетингу и продвижению доступен для изучения в онлайн-формате, но с обязательной очной аттестацией", – написал мэр.
Ранее Собянин подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми.
Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам
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