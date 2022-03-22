Собянин выделил 7 млрд рублей на оказание адресной соцпомощи москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении семи миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. Решение о выделении средств было принято в ходе заседания столичного правительства.

На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми. Предполагается, что помощь будет предоставляться в виде денег или специального электронного сертификата.

Уточняется, что соответствующее решение было принято как часть целого перечня мер поддержки горожан в условиях санкций.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти сохранят около 800 тысяч рабочих мест в городских структурах на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка. В частности, по его словам, некоторые квалифицированные работники смогут перейти на отечественные заводы. Он также добавил, что не будут сокращаться и государственные заказы.

Между тем представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что московские меры поддержки экономики предусматривают все риски в условиях санкционного давления. Она отметила, что особое внимание в этом вопросе уделяется сохранению уровня занятости граждан.

