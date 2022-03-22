Инна Святенко отметила системный характер принимаемых в Москве мер поддержки экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские меры поддержки экономики предусматривают все риски в условиях санкционного давления, рассказала председатель комитета Совфеда по социальной политике, представитель Мосгордумы в СФ РФ Инна Святенко.

"Учитывая, что с нашего рынка могут временно уйти немало брендов, это потребует внедрения массовых, но эффективных механизмов в сфере трудоустройства. В ближайшее время для каждого случая будут найдены лучшие решения, при содействии города внедрены везде, где это потребуется", – приводит слова Святенко Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что особого внимания в настоящее время требуют вопросы сохранения уровня занятости граждан.

"Важнейшей целью запущенных мер является сохранение рабочих мест, город внедряет новые механизмы для того, чтобы те люди, которые были заняты на предприятиях с иностранным участием, могли найти новую работу", – подчеркнула сенатор.

Святенко напомнила, что центр "Моя работа" будет специализироваться на взаимодействии с крупными работодателями в проактивном режиме. Так, специалисты будут обсуждать возможные проблемы и прорабатывать сценарии для каждого предприятия.

"Мэр Москвы поставил задачу сделать такой переход бесшовным, чтобы работники могли в течение нескольких дней выйти на новое место. Это задача, которая потребует большой координации и высокой степени взаимодействия между предприятиями и городом", – подчеркнула она.

Святенко отметила, что для предпринимателей предусмотрены меры поддержки. Это снижение бюрократической нагрузки, упрощение процедур, мораторий на повышение арендной платы.

По словам сенатора, в столице сформирован пакет антикризисных мер, благодаря которому удастся сгладить последствия санкций.

Ранее глава столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также возможность получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за один рубль в год.

Также Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

