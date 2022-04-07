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В Госдуме объяснили идею законопроекта о выдаче наличными до 5% маткапитала. Инициатива позволит российским семьям легально получить средства, образующиеся на счету после индексации. Об этом сообщает News.ru.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, выступившая одним из авторов законопроекта, объяснила, что остатки, о существовании которых люди даже не подозревают, образовались на счетах примерно 800 тысяч получателей капитала.

В качестве примера парламентарий привела случай, при котором гражданин с маткапиталом в 483 тысячи рублей, принявший решение направить его на получение ипотеки, написал заявление в декабре.

"Отправляет заявление, дальше новогодние праздники, маткапитал индексируется. И он составляет не 483, а 524 тысячи, но человек-то написал на 483. Ему все подтвердили, он свою ипотеку получил, а о том, что у него там на счету осталось около 40,5 тысячи, он даже и не знает. А это его деньги, которые он имеет право забрать", – подчеркнула Буцкая.

Депутат уточнила, что претендовать на компенсацию могут семьи, которые уже воспользовались частью капитала для оплаты одного из основных доступных направлений.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить выдавать наличными до 5% материнского капитала. Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию. Норму рассчитывают распространить на все семьи, имеющие право на капитал, вне зависимости от уровня их дохода.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства можно потратить на нужды семьи. Перечень товаров и услуг, на которые полагается компенсация, утвердит кабмин РФ.