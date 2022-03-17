Минтруд РФ предложил разрешить оплачивать маткапиталом частные детсады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минтруд РФ подготовил проект закона, согласно которому россияне смогут оплачивать материнским капиталом детские сады и другие образовательные услуги, созданные индивидуальными предпринимателями, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что внести оплату за услуги маткапиталом возможно будет лишь у ИП, у которых имеется соответствующее разрешение – лицензия на право вести образовательную деятельность в РФ.
При этом данный вопрос касается тех ИП, которые при осуществлении образовательных программ преподают не сами, а нанимают для этого специалистов. Исключением являются только те ИП, где физлицо выступает в качестве организатора и одновременно педагога.
Ранее сообщалось, что для многодетных семей Подмосковья расширят возможности использования материнского капитала. Уточняется, что раньше эти деньги можно было потратить на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Теперь же областные власти планируют существенно расширить этот список. Новые правила заработают уже с 1 марта.
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