В России могут разрешить выдавать наличными до 5% маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут разрешить выдавать наличными до 5% материнского капитала всем семьям, имеющим на него право, вне зависимости от уровня дохода. Соответствующий законопроект планирует внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессии, сообщает газета "Известия".

Одним из разработчиков документа выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства можно потратить на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд, перечень которых утвердит правительство.

Кроме того, получить компенсацию смогут лишь семьи, что уже использовали часть маткапитала на одно из основных направлений. Буцкая уточнила, что деньги предлагается выдавать однократно.

В настоящий момент средства материнского капитала можно потратить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, накопительную пенсию, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Помимо этого, семьи с низким доходом могут получать из средств капитала ежемесячную выплату в размере детского прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ подготовил проект закона, согласно которому россияне смогут оплачивать материнским капиталом детские сады и другие образовательные услуги, созданные индивидуальными предпринимателями. Внести оплату за услуги маткапиталом возможно будет лишь у ИП, у которых имеется соответствующее разрешение – лицензия на право вести образовательную деятельность в РФ.